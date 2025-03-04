Зеленский попробовал задобрить Трампа, но так и не извинился за скандал в Белом доме

Владимир Зеленский написал пост о скандале в Белом доме, заявив, что сожалеет о случившемся. Требуемых президентом США Дональдом Трампом извинений он не принёс. Публикация появилась на странице в личной соцсети киевского лидера.

«Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. <...> Наша встреча в Белом доме в пятницу прошла не так, как должна быть. Сожалею, что это произошло. Пора всё исправить», — сказано в посте.

Также Зеленский написал, что готов заключить быстрое перемирие, и предложил начать с освобождения пленных, остановки огня — запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. Также он предлагает перемирие и на море, если Россия пойдёт навстречу. После этого, по его словам, Киев готов быстро пойти все последующие этапы и вместе со Штатами обсудить «сильное окончательное соглашение».

Кроме того, киевский главарь решил всё же внять совету вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса и поблагодарить американцев за оказанную помощь. Он сказал, что США много сделали для «сохранения суверенитета и независимости» Украины, и подтвердил, что помнит момент, когда Незалежная получила «джавелины», назвав его «переломным».