«Как с ним договариваться?» Песков оценил перспективу переговоров Путина с Зеленским

Владимир Зеленский собственным указом запретил себе вести переговоры о мире с президентом России Владимиром Путиным, поэтому, как с ним договариваться о чём-либо — совершенно неясно. Об этом корреспонденту Александру Юнашеву заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как руководитель РФ будет строить диалог с киевским главарём после устроенного им скандала в Белом доме. Запись разговора опубликована в телеграм-канале журналиста.