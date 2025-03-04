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4 марта, 15:42

«Как с ним договариваться?» Песков оценил перспективу переговоров Путина с Зеленским

Песков: Зеленский сам себе запретил переговоры с Путиным

Владимир Зеленский собственным указом запретил себе вести переговоры о мире с президентом России Владимиром Путиным, поэтому, как с ним договариваться о чём-либо — совершенно неясно. Об этом корреспонденту Александру Юнашеву заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как руководитель РФ будет строить диалог с киевским главарём после устроенного им скандала в Белом доме. Запись разговора опубликована в телеграм-канале журналиста.

Дмитрий Песков о невозможности переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Зеленский запретил сам себе договариваться о перемирии. Как с ним можно вести [переговоры], если ему декретом президента [Украины] это запрещено?»ответил спикер Кремля.

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Напомним, публичный скандал разгорелся 28 февраля, когда президент США принял Зеленского в Белом доме. Глава Штатов высказал экс-комику претензию за отсутствие должной благодарности за американскую помощь, а тот в ответ решил пререкаться. В итоге его выставили из Белого дома, а запланированное подписание соглашения о редкоземельных металлах так и не состоялось. В Раде уже объявили, что создадут переговорную группу, которая подпишет договор с американской стороной вместо бывшего игрока в КВН.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Александр Юнашев
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