Отношения Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом можно сравнить в игру в КВН против партии в шахматы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*. По его словам, своими действиями в ходе переговоров лидер киевского режима поставил под риск всю поддержку Незалежной.

Зеленскому подвластна игра в КВН, а вот карт на руках у него не осталось. Об этом, к слову, ему указывал Трамп на скандальных переговорах в Белом доме, которые прошли 28 февраля. Тогда же он попросил поблагодарить лидера киевского режима американцев за помощь. Но тот на контакт не пошёл, а просто «слился».