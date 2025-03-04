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4 марта, 14:48

Нардеп Гончаренко*: Пока Трамп играет в шахматы, Зеленский играет в КВН

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс. Обложка © Х / White House

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс. Обложка © Х / White House

Отношения Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом можно сравнить в игру в КВН против партии в шахматы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*. По его словам, своими действиями в ходе переговоров лидер киевского режима поставил под риск всю поддержку Незалежной.

«Пока Трамп играет в шахматы, Зеленский играет в КВН», — написал парламентарий.

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Зеленскому подвластна игра в КВН, а вот карт на руках у него не осталось. Об этом, к слову, ему указывал Трамп на скандальных переговорах в Белом доме, которые прошли 28 февраля. Тогда же он попросил поблагодарить лидера киевского режима американцев за помощь. Но тот на контакт не пошёл, а просто «слился».

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

Александра Мышляева
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