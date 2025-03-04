Желают смерти: На журналиста, высмеявшего Зеленского за костюм, посыпались угрозы

Американский журналист Брайан Гленн, который раскритиковал Владимира Зеленского за его неформальный стиль одежды на переговорах в Белом доме, сообщил, что стал получать множество угроз от различных людей. Об этом пишет издание The Daily Beast .

«Было много отзывов, которые я получил. Многие поддержали, сказав, что Америка прежде всего. Но также я получал тысячи угроз смерти из-за своего замечания Зеленскому», — заявил журналист.

Напомним, во время приёма в Белом доме Зеленского спросили, почему он игнорирует официальный стиль. На это бывший комик заявил, что наденет костюм только после окончания конфликта. Он также попытался сохранить своё достоинство и слегка подколол задавшего вопрос, отметив, что его костюм, вероятно, будет более стильным. Однако затем очухался и добавил, что, возможно, предпочтёт что-то бюджетное.