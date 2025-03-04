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4 марта, 15:28

Желают смерти: На журналиста, высмеявшего Зеленского за костюм, посыпались угрозы

Упрекнувший Зеленского за костюм журналист заявил о поступающих угрозах

Американский журналист Брайан Гленн, который раскритиковал Владимира Зеленского за его неформальный стиль одежды на переговорах в Белом доме, сообщил, что стал получать множество угроз от различных людей. Об этом пишет издание The Daily Beast.

«Было много отзывов, которые я получил. Многие поддержали, сказав, что Америка прежде всего. Но также я получал тысячи угроз смерти из-за своего замечания Зеленскому», — заявил журналист.

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Напомним, во время приёма в Белом доме Зеленского спросили, почему он игнорирует официальный стиль. На это бывший комик заявил, что наденет костюм только после окончания конфликта. Он также попытался сохранить своё достоинство и слегка подколол задавшего вопрос, отметив, что его костюм, вероятно, будет более стильным. Однако затем очухался и добавил, что, возможно, предпочтёт что-то бюджетное.

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Х / White House

Александра Мышляева
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