Букмекеры принимают ставки на то, принесёт ли Владимир Зеленский извинения главе США Дональду Трампу за скандал в Белом доме. Пари на такой исход заключает платформа Polymarket.

Сейчас на извинения со стороны главы киевского режима, которые он принесёт до пятницы, 7 марта, ставят 25% пользователей, однако показатель продолжает расти. Некоторые комментаторы даже предположили, что глава киевского режима может сказать американскому лидеру.

«Конечно, он это сделает, мама-Европа даст ему несколько миллиардов и попросит извиниться перед папой Трампом», — выразил уверенность один из пользователей.

«Господин Трамп... Я... (фырк), как вы говорите... чувствую большое сожаление, да? (фырк) Ситуация очень сложная, очень непростая. (фырк) Происходит много вещей, много ошибок, некоторые, возможно, мои, некоторые, возможно, не мои. (фырк) Но важно двигаться вперёд, да. (фырк) Сильные лидеры, мы понимаем, иногда дела идут не так, как мы хотим. (фырк) Сильные мужчины, сильное будущее, сильная демократия. (фырк) Нет обид (фырк)», — передразнил Зеленского комментатор.