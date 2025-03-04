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4 марта, 12:20

Названа ключевая ошибка Зеленского на скандальных переговорах с Трампом в Овальном кабинете

Американист Дубравский: Зеленский разговаривал с Вэнсом так, словно он ноль

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс. Обложка © Х / White House

Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс. Обложка © Х / White House

Владимир Зеленский вовсе не замечал вице-президента США Джея Ди Вэнса во время переговоров с лидером Америки Дональдом Трампом. Главарь киевского режима общался с политиком в Овальном кабинете будто он пустое место, заявил «Ленте.ру» американист и политический аналитик Павел Дубравский.

Вэнс значительно отличается от своей предшественницы Камалы Харрис. Она на переговорах «чаще всего просто сидела и смотрела в сторону».

«Зеленский, видимо, решил, что с Вэнсом можно общаться так, словно он ноль», — отметил Дубравский одну из ключевых ошибок Зеленского.

Аналитик также подчеркнул разницу в подходах Зеленского к общению с Байденом и Трампом. Главарь киевского режима приезжал в Белый дом и настойчиво требовал у бывшего президента США оказать ему помощь в различных вопросах. Байден же публично шёл ему навстречу.

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Напомним, что 28 февраля Зеленский посетил Белый дом для встречи с президентом США. В ходе общения американский лидер обвинил украинского гостя в неуважении к Соединённым Штатам и их усилиям по мирному урегулированию конфликта. Трамп попытался убедить Зеленского прекратить огонь, но тот отказался. В результате бывший юморист покинул Белый дом раньше запланированного. Публичное подписание соглашения по редкоземельным металлам не состоялось.

Наталья Афонина
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