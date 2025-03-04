Названа ключевая ошибка Зеленского на скандальных переговорах с Трампом в Овальном кабинете

Владимир Зеленский вовсе не замечал вице-президента США Джея Ди Вэнса во время переговоров с лидером Америки Дональдом Трампом. Главарь киевского режима общался с политиком в Овальном кабинете будто он пустое место, заявил «Ленте.ру» американист и политический аналитик Павел Дубравский.

Вэнс значительно отличается от своей предшественницы Камалы Харрис. Она на переговорах «чаще всего просто сидела и смотрела в сторону».

«Зеленский, видимо, решил, что с Вэнсом можно общаться так, словно он ноль», — отметил Дубравский одну из ключевых ошибок Зеленского.