В Госдуме назвали причину «феерического фиаско» Зеленского в Белом доме
Депутат Никонов: Зеленский превратил встречу с Трампом в феерическое фиаско
Диалог между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме стал настоящим феерическим фиаско главаря киевского режима. Разговор превратился в полный провал, отметил в эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
«Я думаю, это был провал просто. Дипломатический провал Зеленского, такое феерическое фиаско. Действительно, прецеденты в истории дипломатии сложно найти. И объяснение тут, наверное, может быть одно. В основе этого действа – просто неадекватность Зеленского. Причём она у него, в принципе, всегда присутствует», — сказал парламентарий.
Никонов добавил, что Зеленский больше похож на персонажа из шоу-бизнеса. Кроме того, он указал на то, что главарь киевского режима был окружён западной общественностью, которая всегда его поддерживала.
Европа сейчас также находится в интересной ситуации: с одной стороны, лидеры ЕС являются ставленниками американского глубинного государства, а с другой – они привыкли поддерживать Зеленского, добавил Никонов.
Напоминаем, что 28 февраля между республиканцем и бывшим комиком разгорелся конфликт. Президент США упрекнул главаря киевского режима в неблагодарности за предоставленную помощь, в то время как Зеленский утверждал, что Украине не нужно прекращение огня. В результате словесной перепалки киевского гостя буквально выперли из Белого дома. Кроме того, подписание соглашения по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
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