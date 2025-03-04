Диалог между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме стал настоящим феерическим фиаско главаря киевского режима. Разговор превратился в полный провал, отметил в эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Я думаю, это был провал просто. Дипломатический провал Зеленского, такое феерическое фиаско. Действительно, прецеденты в истории дипломатии сложно найти. И объяснение тут, наверное, может быть одно. В основе этого действа – просто неадекватность Зеленского. Причём она у него, в принципе, всегда присутствует», — сказал парламентарий.

Никонов добавил, что Зеленский больше похож на персонажа из шоу-бизнеса. Кроме того, он указал на то, что главарь киевского режима был окружён западной общественностью, которая всегда его поддерживала.