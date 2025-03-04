Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 08:19

В Госдуме назвали причину «феерического фиаско» Зеленского в Белом доме

Депутат Никонов: Зеленский превратил встречу с Трампом в феерическое фиаско

Диалог между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме стал настоящим феерическим фиаско главаря киевского режима. Разговор превратился в полный провал, отметил в эфире радио «Комсомольская правда» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Я думаю, это был провал просто. Дипломатический провал Зеленского, такое феерическое фиаско. Действительно, прецеденты в истории дипломатии сложно найти. И объяснение тут, наверное, может быть одно. В основе этого действа – просто неадекватность Зеленского. Причём она у него, в принципе, всегда присутствует», — сказал парламентарий.

Никонов добавил, что Зеленский больше похож на персонажа из шоу-бизнеса. Кроме того, он указал на то, что главарь киевского режима был окружён западной общественностью, которая всегда его поддерживала.

Европа сейчас также находится в интересной ситуации: с одной стороны, лидеры ЕС являются ставленниками американского глубинного государства, а с другой – они привыкли поддерживать Зеленского, добавил Никонов.

«Америка не будет это терпеть»: Трамп назвал «худшее заявление» Зеленского
«Америка не будет это терпеть»: Трамп назвал «худшее заявление» Зеленского

Напоминаем, что 28 февраля между республиканцем и бывшим комиком разгорелся конфликт. Президент США упрекнул главаря киевского режима в неблагодарности за предоставленную помощь, в то время как Зеленский утверждал, что Украине не нужно прекращение огня. В результате словесной перепалки киевского гостя буквально выперли из Белого дома. Кроме того, подписание соглашения по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar