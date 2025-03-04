Названы 8 стран, куда Зеленский может сбежать с Украины
Политолог Орлов назвал 8 стран, куда может переехать Зеленский на ПМЖ с Украины
Владимир Зеленский после возможного отъезда с Украины может обосноваться в одной из готовых принять его стран. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT перечислил государства, которые могут принять экс-комика.
Наиболее вероятными местами будущего ПМЖ Зеленского эксперт назвал Францию и Британию, однако есть и другие варианты.
«Возможно, выбор будет стоять ещё между Польшей, Израилем, Турцией и как это ни странно — Австралией. Наверняка Канада не будет иметь ничего против его переезда, но есть нюанс», — отметил политолог.
В Канаде, напомнил Орлов, очень большая украинская диаспора, и Зеленскому будет некомфортно ходить по улицам. Не стоит забывать и про Аргентину, которая известна тем, что уже принимала всяких сомнительных политических деятелей, в том числе из нацистской Германии, да и к Зеленскому нынешнее правительство южноамериканской страны относится хорошо.
Ранее самый богатый человек мира Илон Маск призвал Зеленского покинуть Киев в обмен на «амнистию в нейтральной стране». По мнению Орлова, это очевидная вещь. Также эксперт считает, что Маск даже выразил некую заботу о Зеленском, ведь того после ухода ждут многочисленные расследования.
Напомним, ранее газета New York Post узнала, что команда президента США Дональда Трампа не видит перспектив политической карьеры Зеленского. Там считают, что лучшим вариантом для него будет отъезд с Украины во Францию.
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