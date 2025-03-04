Названы 8 стран, куда Зеленский может сбежать с Украины

Владимир Зеленский после возможного отъезда с Украины может обосноваться в одной из готовых принять его стран. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в разговоре с RT перечислил государства, которые могут принять экс-комика.

Наиболее вероятными местами будущего ПМЖ Зеленского эксперт назвал Францию и Британию, однако есть и другие варианты.

«Возможно, выбор будет стоять ещё между Польшей, Израилем, Турцией и как это ни странно — Австралией. Наверняка Канада не будет иметь ничего против его переезда, но есть нюанс», — отметил политолог.

В Канаде, напомнил Орлов, очень большая украинская диаспора, и Зеленскому будет некомфортно ходить по улицам. Не стоит забывать и про Аргентину, которая известна тем, что уже принимала всяких сомнительных политических деятелей, в том числе из нацистской Германии, да и к Зеленскому нынешнее правительство южноамериканской страны относится хорошо.

Ранее самый богатый человек мира Илон Маск призвал Зеленского покинуть Киев в обмен на «амнистию в нейтральной стране». По мнению Орлова, это очевидная вещь. Также эксперт считает, что Маск даже выразил некую заботу о Зеленском, ведь того после ухода ждут многочисленные расследования.