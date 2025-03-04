Илон Маск предложил Зеленскому «амнистию» с одним условием
Маск призвал Зеленского покинуть Киев в обмен на «амнистию в нейтральной стране»
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому амнистию в нейтральной стране в обмен на уход с Банковой. С такой идеей он выступил в социальной сети Х, комментируя пост одного из пользователей, который обвинил Зеленского в отправке «невинных украинцев в мясорубку» ради удержания власти.
«Правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», — пишет Маск на своей странице.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, как и Россия. Однако у такого сценария есть противник в лице Владимира Зеленского, считает Илон Маск.
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