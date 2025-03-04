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4 марта, 06:57
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Илон Маск предложил Зеленскому «‎амнистию» с одним условием

Маск призвал Зеленского покинуть Киев в обмен на «амнистию в нейтральной стране»

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому амнистию в нейтральной стране в обмен на уход с Банковой. С такой идеей он выступил в социальной сети Х, комментируя пост одного из пользователей, который обвинил Зеленского в отправке «невинных украинцев в мясорубку» ради удержания власти.

«Правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине», — пишет Маск на своей странице.

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Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, как и Россия. Однако у такого сценария есть противник в лице Владимира Зеленского, считает Илон Маск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Андрей Бражников
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