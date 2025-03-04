Илон Маск предложил Зеленскому «‎амнистию» с одним условием

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск предложил Владимиру Зеленскому амнистию в нейтральной стране в обмен на уход с Банковой. С такой идеей он выступил в социальной сети Х, комментируя пост одного из пользователей, который обвинил Зеленского в отправке «невинных украинцев в мясорубку» ради удержания власти.