В Минфине США опровергли подписание сделки с Украиной по ресурсам сегодня ночью

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox заявил, что новая дата подписания соглашения с Украиной о совместной разработке недр пока не назначена. Сделка была сорвана после того, как Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за его поведение во время визита в Вашингтон.

Но бывший комик не сдался. 4 марта он заявил, что готов к переговорам «как можно скорее». По его словам, Украина готова работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира. СМИ поспешили сообщить, что сделка по ресурсам будет подписана в ходе выступления американского лидера перед обеими палатами Конгресса.