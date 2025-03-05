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4 марта, 23:12

В Минфине США опровергли подписание сделки с Украиной по ресурсам сегодня ночью

Министр финансов США Бессент: Новой даты подписания соглашения с Киевом нет

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox заявил, что новая дата подписания соглашения с Украиной о совместной разработке недр пока не назначена. Сделка была сорвана после того, как Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за его поведение во время визита в Вашингтон.

Но бывший комик не сдался. 4 марта он заявил, что готов к переговорам «как можно скорее». По его словам, Украина готова работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира. СМИ поспешили сообщить, что сделка по ресурсам будет подписана в ходе выступления американского лидера перед обеими палатами Конгресса.

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Напоминаем, что 28 февраля между республиканцем и бывшим комиком разгорелся конфликт. Президент США упрекнул главаря киевского режима в неблагодарности за предоставленную помощь, в то время как Зеленский утверждал, что Украине не нужно прекращение огня. В результате словесной перепалки киевского гостя буквально выперли из Белого дома.

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Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Артём Гапоненко
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