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4 марта, 21:19

Маск заявил, что ждёт действий в ответ на слова Зеленского о мире

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск прокомментировал обращение Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. В посте на платформе X предприниматель отметил, что важны не слова, а конкретные действия.

«Давайте посмотрим, какие действия будут иметь место», — добавил Маск.

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Ранее Зеленский опубликовал длинное сообщение в социальных сетях, в котором выразил сожаление по поводу инцидентов во время недавней встречи в Белом доме. Он заявил о готовности работать с Трампом для установления мира и предложил первые шаги для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Однако извинений перед Трампом, как ожидала американская сторона, Зеленский не принёс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Лия Мурадьян
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