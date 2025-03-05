Маск заявил, что ждёт действий в ответ на слова Зеленского о мире
Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск прокомментировал обращение Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. В посте на платформе X предприниматель отметил, что важны не слова, а конкретные действия.
«Давайте посмотрим, какие действия будут иметь место», — добавил Маск.
Ранее Зеленский опубликовал длинное сообщение в социальных сетях, в котором выразил сожаление по поводу инцидентов во время недавней встречи в Белом доме. Он заявил о готовности работать с Трампом для установления мира и предложил первые шаги для урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Однако извинений перед Трампом, как ожидала американская сторона, Зеленский не принёс.
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