Маск заявил, что ждёт действий в ответ на слова Зеленского о мире

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск прокомментировал обращение Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу. В посте на платформе X предприниматель отметил, что важны не слова, а конкретные действия.