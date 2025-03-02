В Киеве поняли, что терять им уже нечего, поэтому стали отправлять «в топку» даже самое ценное вооружение. Об этом сообщил военный эксперт «Царьграда» Влад Шлепченко. По его словам, киевский режим не жалеет даже истребители F-16.

Шлепченко подчеркнул, что для сохранения территорий, которые могут быть использованы в качестве «разменной монеты» в ходе переговоров, Киев готов пойти на любые жертвы, включая утрату самых ценных видов вооружений. Например, в Сумской области разведывательный беспилотник ВС РФ зафиксировал уничтожение украинского зенитного комплекса С-300В. Эта советская дальнобойная система, наряду с американскими РСЗО Patriot, представляет серьёзную угрозу для российской авиации.

Утрата зенитного комплекса, а также шведских самоходных артиллерийских установок Archer и американских HIMARS во время попыток остановить наступление ВС РФ в районе Авдеевки и Очеретино, а также продвижение к Покровску, свидетельствует о характерном поведении в критические моменты конфликта, считает эксперт. Теперь настало время «последнего вздоха», когда и американские истребители F-16 начали активно использоваться. Ранее Киев применял их в основном для перехвата крылатых ракет и дронов-камикадзе, в остальное время их прятали на удалённых аэродромах на западе страны. Теперь же эти самолёты начали выполнять вылеты к передовой, активно взаимодействуя с советскими МиГ-29.