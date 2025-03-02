Российские военные из группировки «Центр» сообщили об интенсивных сражениях в районе Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР), куда украинские силы перебрасывают свои подразделения. Наши парни ежедневно атакуют цели противника, что подтверждается видео с беспилотников.

«До Донецка машины стреляли под Луганском. И сравнивая те бои с этими, военные говорят, что сейчас всё намного серьёзнее. Противник оказывает ожесточённое сопротивление», — отметил корреспондент газеты «Известия».

Военнослужащий Дмитрий Горайшин добавил, что на Красноармейском направлении ситуация остаётся сложной из-за большого числа вражеских FPV-дронов. Он отметил, что после первого удара сразу атакуют несколько беспилотников. Бойцы группировки «Центр» также сообщили, что после поражений в Курахово и Авдеевке ВСУ перебросили в Красноармейск свои лучшие дроновые подразделения. В ответ российские войска усилили защиту позиций, установив дополнительные барьеры, и теперь каждое орудие работает с прикрытием.