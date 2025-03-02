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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 марта, 10:23

Очень много дронов: Бойцы «Центра» рассказали о ходе боёв под Красноармейском

«Известия»: ВСУ перебросили в Красноармейск свои лучшие дроновые подразделения

Российские военные из группировки «Центр» сообщили об интенсивных сражениях в районе Красноармейска, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР), куда украинские силы перебрасывают свои подразделения. Наши парни ежедневно атакуют цели противника, что подтверждается видео с беспилотников.

«До Донецка машины стреляли под Луганском. И сравнивая те бои с этими, военные говорят, что сейчас всё намного серьёзнее. Противник оказывает ожесточённое сопротивление», — отметил корреспондент газеты «Известия».

Военнослужащий Дмитрий Горайшин добавил, что на Красноармейском направлении ситуация остаётся сложной из-за большого числа вражеских FPV-дронов. Он отметил, что после первого удара сразу атакуют несколько беспилотников. Бойцы группировки «Центр» также сообщили, что после поражений в Курахово и Авдеевке ВСУ перебросили в Красноармейск свои лучшие дроновые подразделения. В ответ российские войска усилили защиту позиций, установив дополнительные барьеры, и теперь каждое орудие работает с прикрытием.

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Ранее Life.ru сообщал, что за последние сутки ВС РФ атаковали объекты газопереработки, имеющие важное значение для поддержки украинского военно-промышленного комплекса. Сообщается, что с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии была достигнута цель по разрушению инфраструктуры военных аэродромов в 147 районах Украины.

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Александра Мышляева
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