Российские бойцы разгромили объекты газопереработки для предприятий ВПК Украины

Российские бойцы в рамках специальной операции на Украине за прошедшие сутки нанесли удары по объектам газопереработки, которые играют ключевую роль в поддержке предприятий военно-промышленного комплекса Украины. С такой информацией выступило Министерство обороны России.

В сообщении уточняется, что с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии была достигнута цель по поражению инфраструктуры военных аэродромов, объектов газопереработки, а также цехов по производству беспилотных летательных аппаратов и мест их хранения. Кроме того, удары были направлены на скопления личного состава и техники вооруженных сил Украины в 147 районах.