Российские бойцы разгромили объекты газопереработки для предприятий ВПК Украины
Минобороны: ВС РФ поразили объекты газопереработки для предприятий ВПК Украины
Российские бойцы в рамках специальной операции на Украине за прошедшие сутки нанесли удары по объектам газопереработки, которые играют ключевую роль в поддержке предприятий военно-промышленного комплекса Украины. С такой информацией выступило Министерство обороны России.
В сообщении уточняется, что с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии была достигнута цель по поражению инфраструктуры военных аэродромов, объектов газопереработки, а также цехов по производству беспилотных летательных аппаратов и мест их хранения. Кроме того, удары были направлены на скопления личного состава и техники вооруженных сил Украины в 147 районах.
Ранее бойцы ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер» ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области Украины. В результате атаки уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников.
Шедеврум / Life.ru