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Специальная военная операция (СВО)

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2 марта, 09:24

Российские бойцы разгромили объекты газопереработки для предприятий ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ поразили объекты газопереработки для предприятий ВПК Украины

Российские бойцы в рамках специальной операции на Украине за прошедшие сутки нанесли удары по объектам газопереработки, которые играют ключевую роль в поддержке предприятий военно-промышленного комплекса Украины. С такой информацией выступило Министерство обороны России.

В сообщении уточняется, что с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии была достигнута цель по поражению инфраструктуры военных аэродромов, объектов газопереработки, а также цехов по производству беспилотных летательных аппаратов и мест их хранения. Кроме того, удары были направлены на скопления личного состава и техники вооруженных сил Украины в 147 районах.

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Ранее бойцы ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер» ударили по полигону ВСУ в Днепропетровской области Украины. В результате атаки уничтожены сотни украинских военных и десятки иностранных наёмников.

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Шедеврум / Life.ru

Оксана Попова
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