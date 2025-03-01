Появилось первое видео из освобождённых Бурлацкого и Скудного в ДНР
Минобороны РФ показало видео из освобождённых Бурлацкого и Скудного в ДНР
Минобороны России показало видео из освобождённых Бурлацкого и Скудного в Донецкой Народной Республике. Видеоролик опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.
Кадры из освобождённых Бурлацкого и Скудного в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ
В Минобороны также отметили, что штурмовики 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток» освободили от ВСУ село Бурлацкое, продолжив продвижение в глубину обороны противника к северо-западу от Великой Новосёлки. Скудное от украинских войск зачистили военнослужащие 5-й танковой бригады.
Напомним, ВС РФ удалось выбить ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР — Скудного и Бурлацкого. Кроме того, ранее наши парни ударили по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Telegram / МО РФ