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1 марта, 13:18

Появилось первое видео из освобождённых Бурлацкого и Скудного в ДНР

Минобороны РФ показало видео из освобождённых Бурлацкого и Скудного в ДНР

Минобороны России показало видео из освобождённых Бурлацкого и Скудного в Донецкой Народной Республике. Видеоролик опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.

Кадры из освобождённых Бурлацкого и Скудного в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ

В Минобороны также отметили, что штурмовики 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток» освободили от ВСУ село Бурлацкое, продолжив продвижение в глубину обороны противника к северо-западу от Великой Новосёлки. Скудное от украинских войск зачистили военнослужащие 5-й танковой бригады.

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Напомним, ВС РФ удалось выбить ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР — Скудного и Бурлацкого. Кроме того, ранее наши парни ударили по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Обложка ©

Telegram / МО РФ

Мария Любицкая
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