За минувшие сутки российские военные освободили населённые пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что военные украинской теробороны призвали сограждан идти на Киев из-за повальной коррупции, от которой страдают подразделения. Стоит отметить, что это не первый призыв к восстанию, звучащий от военных ВСУ.