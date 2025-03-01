ВС РФ выбили ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР
Минобороны: Российские войска освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР
За минувшие сутки российские военные освободили населённые пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населённые пункты Скудное и Бурлацкое», — проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что военные украинской теробороны призвали сограждан идти на Киев из-за повальной коррупции, от которой страдают подразделения. Стоит отметить, что это не первый призыв к восстанию, звучащий от военных ВСУ.
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ТАСС / Алексей Коновалов