Военные украинской теробороны призвали сограждан идти на Киев из-за повальной коррупции, от которой страдают подразделения. Об этом заявил представитель антифашистского сопротивления Незалежной в беседе с РИА «Новости».

«В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев и призвать политические власти и военное командование к ответу», — сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, это не первый призыв к восстанию, звучащий от украинских военных.