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1 марта, 06:29

Солдаты ВСУ призвали украинцев «идти на Киев»

РИАН: Украинские военные призвали народ идти на Киев из-за коррупции

Военные украинской теробороны призвали сограждан идти на Киев из-за повальной коррупции, от которой страдают подразделения. Об этом заявил представитель антифашистского сопротивления Незалежной в беседе с РИА «Новости».

«В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев и призвать политические власти и военное командование к ответу», — сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, это не первый призыв к восстанию, звучащий от украинских военных.

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Недавно на Украине главного борца с коррупцией Виталия Шабунина решили послать на фронт. Он уверен, что причиной тому стала его работа по срыву покровов с коррупционных схем Зеленского. Опальный политический деятель заявил, что его хотят убрать из Киева.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Николай Рюмин
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