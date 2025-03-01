Солдаты ВСУ призвали украинцев «идти на Киев»
РИАН: Украинские военные призвали народ идти на Киев из-за коррупции
Военные украинской теробороны призвали сограждан идти на Киев из-за повальной коррупции, от которой страдают подразделения. Об этом заявил представитель антифашистского сопротивления Незалежной в беседе с РИА «Новости».
«В связи с постоянным разворовыванием военного имущества и гуманитарной помощи мобилизованные в 114-ю бригаду ТРО Украины обратились к населению страны с призывом идти на Киев и призвать политические власти и военное командование к ответу», — сообщил собеседник агентства.
По словам собеседника агентства, это не первый призыв к восстанию, звучащий от украинских военных.
Недавно на Украине главного борца с коррупцией Виталия Шабунина решили послать на фронт. Он уверен, что причиной тому стала его работа по срыву покровов с коррупционных схем Зеленского. Опальный политический деятель заявил, что его хотят убрать из Киева.
Shutterstock / FOTODOM / LanKS