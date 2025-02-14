Из Киева на Харьковщину: Главного борца с коррупцией на Украине отправляют на фронт

Директор украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что его отправляют на фронт. Руководитель ЦПК уверен, что таким образом киевские власти во главе с Владимиром Зеленским хотят заткнуть ему рот после критики в адрес правящей верхушки из-за хищения миллиардов гривен.