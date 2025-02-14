Из Киева на Харьковщину: Главного борца с коррупцией на Украине отправляют на фронт
Глава ЦПК Украины Шабунин заявил, что Зеленский отправляет его на передовую
Виталий Шабунин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Vitaliy Shabunin
Директор украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что его отправляют на фронт. Руководитель ЦПК уверен, что таким образом киевские власти во главе с Владимиром Зеленским хотят заткнуть ему рот после критики в адрес правящей верхушки из-за хищения миллиардов гривен.
«Офис Зеленского выбрасывает меня из Киева на Харьковщину. Интересно, что бесит Зеленского больше: разоблачение коррупции в оборонке или атомной схеме?» — задался вопросом Шабунин в соцсетях.
Ранее на Украине также начался набор новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. Соответствующее решение украинского руководства вызвало в России ужас.