Владимир Зеленский пользуется рекомендацией Вашингтона «не своё — не жалко», когда отправляет безусых юнцов телами затыкать дыры в рушащемся фронте. Он решил лишить Украину малейшей надежды на светлое будущее, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в разговоре с Life.ru после новостей о наборе 18-летних в ВСУ.

Такие решения, со стороны западного прислужника Зеленского вполне предсказуемы, ведь он действует в соответствии с ранее утверждённым в Вашингтоне планом, всецело опирающимся на принцип — «не своё — не жалко». Учитывая, что у Зеленского весь фронт трещит по швам, он пошёл ва-банк, безжалостно отправляя наивных безусых юнцов своими телами затыкать образующиеся бреши

Депутат добавил, что «криворожский безумец» отчаянно сжигает за собой все мосты, чтобы украсть у Украины малые шансы на будущее.

Ранее на Украине стартовал приём на контрактную службу новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. Всем пожелавшим вступить в ряды ВСУ, пообещали дать миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей) тремя выплатами: пятую часть сразу, а оставшееся — в течение службы. Контракт заключается на один год, далее выжившим дадут отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. Попытка главаря режима залатать потери на фронте за счёт 18-летних может обернуться для него крупным бунтом, заявлял ранее экс-офицер СБУ.