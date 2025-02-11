Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что украинские власти следуют по пути, аналогичному тому, который избрал Адольф Гитлер, снижая возраст мобилизации. Об этом он заявил журналистам Life.ru в кулуарах Госдумы 11 февраля.

Парламентарий напомнил, что во времена Великой Отечественной войны Гитлер отправлял совсем юных членов Гитлерюгенда на фронт против советских войск. По его мнению, сейчас наблюдается похожая ситуация с молодежью Украины.