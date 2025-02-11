Картаполов сравнил Зеленского с Гитлером из-за желания пустить в бой 18-летних
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Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что украинские власти следуют по пути, аналогичному тому, который избрал Адольф Гитлер, снижая возраст мобилизации. Об этом он заявил журналистам Life.ru в кулуарах Госдумы 11 февраля.
Парламентарий напомнил, что во времена Великой Отечественной войны Гитлер отправлял совсем юных членов Гитлерюгенда на фронт против советских войск. По его мнению, сейчас наблюдается похожая ситуация с молодежью Украины.
«Ничего это не изменит. Наши войска продолжат выполнять задачу, которую поставил Верховный главнокомандующий», — подытожил собеседник Life.ru.
Ранее Владимир Зеленский сообщил о разработке «годового контракта» для привлечения молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в ряды ВСУ. Между тем бывшему комику предрекли свержение при попытке мобилизовать 18-летних украинцев. Даже среди действующих военнослужащих украинской армии есть те, кто называет такое решение неправильным и неразумным.