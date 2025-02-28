ВСУ установили очередной антирекорд по потерям в Курской области

За сутки боёв в Курской области украинские войска потеряли более 240 военных и 12 боевых бронированных машин. Общие потери ВСУ превысили 64 тысячи военных. Также, как стало известно ранее, ВС РФ освободили деревню Новая Сорочина. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортёр, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в том числе САУ «Богдана», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Кроме того, противник лишился шести миномётов, двух станций РЭБ, радиолокационной станции радиоэлектронной разведки, семи пунктов управления БПЛА и трёх склада боеприпасов. Отражены четыре контратаки, один военный ВСУ сдался в плен.

Общие потери ВСУ за время боёв в Курской области. Фото © Telegram / Минобороны России

Всего за время боёв в приграничье Курской области ВСУ потеряли более 64075 военнослужащих, 382 танка, 290 БМП, 248 БТР, 2084 ББМ, 495 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и семь MLRS американского производства), 25 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, (19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину), а также 2251 автомобиль.