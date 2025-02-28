Колонна бронетехники ВСУ пошла в контратаку под Курском. Вот как их встретил наш десант

Украинские силы вторжения предприняли попытку нанести контрудар в районе Свердликова в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).

ВС РФ уничтожают бронетехнику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / «Военкоры Русской весны»

«Враг бросил бронетехнику в контратаку у Свердликова на Курском фронте: колонну встретил наш десант», — сказано в публикации.

Контратаке помешали случиться российские солдаты из 137-го полка ВДВ, организовавшие боевикам тёплый приём. Вся бронетехника ВСУ была разбита на этой дороге, в том числе при поддержке беспилотников.