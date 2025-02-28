Колонна бронетехники ВСУ пошла в контратаку под Курском. Вот как их встретил наш десант
РВ: ВСУ попытались провести контратаку с помощью бронетехники под Курском
Украинские силы вторжения предприняли попытку нанести контрудар в районе Свердликова в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).
ВС РФ уничтожают бронетехнику ВСУ под Курском. Видео © Telegram / «Военкоры Русской весны»
«Враг бросил бронетехнику в контратаку у Свердликова на Курском фронте: колонну встретил наш десант», — сказано в публикации.
Контратаке помешали случиться российские солдаты из 137-го полка ВДВ, организовавшие боевикам тёплый приём. Вся бронетехника ВСУ была разбита на этой дороге, в том числе при поддержке беспилотников.
Ранее в Курской области два дома в деревне Лобановка Кореневского района загорелись в результате атаки FPV-дрона вооружённых сил Украины. По словам врио губернатора региона, в этих домах жильцов не было.
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