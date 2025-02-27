Экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ), а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, заявил о продолжении конфликта с Россией. Во время богослужения в греко-католическом соборе он использовал кафедру для политической речи, пообещав, что Киев не сдастся и одержит победу.

Речь Залужного во время богослужения в греко-католическом соборе. Видео © Х / Sprinter Observer

«Эта война не окончена. Украина не сдастся. С вашей помощью мы одержим победу», — заявил он.

Залужный, который, согласно опросам, мог бы победить Владимира Зеленского на президентских выборах, также подчеркнул, что война продолжается, и призвал Запад к поддержке.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Незалежной Кирилл Буданов* заявил, что Россия и Украина способны оперативно достичь соглашения о прекращении огня, но к полноценному миру они прийти в кратчайшие сроки не смогут. Также Буданов* заявил, что третья мировая война уже идёт. Свою позицию он объяснил тем, что в конфликте принимает участие сильнейшие страны планеты.