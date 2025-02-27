Буданов* заявил, что третья мировая война уже идёт на Украине

«Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня — да», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Свою позицию Буданов* объяснил тем, что в конфликте принимает участие большинство сильнейших государств планеты.

На днях Кирилл Буданов* назвал сроки окончания конфликта на Украине. По его мнению, для завершения вооружённой фазы противостояния уже в этом году сложились все необходимые предпосылки, а вот насколько долгим и стабильным будет мир — это уже другой вопрос. Стоит отметить, что эти заявления глава украинской разведки делал на русском языке.