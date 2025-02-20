Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 13:44

Буданов* заговорил на русском и назвал дату окончания боевых действий на Украине

Глава ГУР Буданов*: Вооружённый конфликт на Украине закончится в 2025 году

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* на русском языке заявил, что уже в этом году вооружённое противостояние на Украине закончится, а стороны конфликта смогут договориться об установлении режима прекращения огня.

«Я думаю, что в этом году мы придём к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос», — сказал он в интервью Эйнулле Фатуллаеву.

По словам Буданова*, для окончания боевых действий на данный момент есть все составляющие.

Глава ГУР Украины прокомментировал свои высказывания о будущем страны анекдотом про шлюху
Глава ГУР Украины прокомментировал свои высказывания о будущем страны анекдотом про шлюху

Ранее Life.ru писал, что киевские власти не хотят заканчивать военный конфликт из-за страха ответственности. Пленный боец ВСУ подчеркнул, что руководство Украины переживает за свою дальнейшую судьбу, поэтому продолжает боевые действия.

* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Пресс-служба президента Украины

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Кирилл Буданов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar