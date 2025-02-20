Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* на русском языке заявил, что уже в этом году вооружённое противостояние на Украине закончится, а стороны конфликта смогут договориться об установлении режима прекращения огня.

«Я думаю, что в этом году мы придём к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос», — сказал он в интервью Эйнулле Фатуллаеву.

По словам Буданова*, для окончания боевых действий на данный момент есть все составляющие.

Ранее Life.ru писал, что киевские власти не хотят заканчивать военный конфликт из-за страха ответственности. Пленный боец ВСУ подчеркнул, что руководство Украины переживает за свою дальнейшую судьбу, поэтому продолжает боевые действия.