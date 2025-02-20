Буданов* заговорил на русском и назвал дату окончания боевых действий на Украине
Глава ГУР Буданов*: Вооружённый конфликт на Украине закончится в 2025 году
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* на русском языке заявил, что уже в этом году вооружённое противостояние на Украине закончится, а стороны конфликта смогут договориться об установлении режима прекращения огня.
«Я думаю, что в этом году мы придём к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно — это другой вопрос», — сказал он в интервью Эйнулле Фатуллаеву.
По словам Буданова*, для окончания боевых действий на данный момент есть все составляющие.
Ранее Life.ru писал, что киевские власти не хотят заканчивать военный конфликт из-за страха ответственности. Пленный боец ВСУ подчеркнул, что руководство Украины переживает за свою дальнейшую судьбу, поэтому продолжает боевые действия.
* Включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Пресс-служба президента Украины