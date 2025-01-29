Глава ГУР Украины прокомментировал свои высказывания о будущем страны анекдотом про шлюху

Руководителю Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову* пришлось оправдываться перед журналистами после публикаций о том, что на закрытой встрече он заявил депутатам об «угрозе существованию Украины», если мирные переговоры не начнутся до лета.

Главный украинский разведчик решил отшутиться от проблемной темы, рассказав корреспондентам анекдот про девушку лёгкого поведения.

«Сидят две бабки во дворе и одна другой говорит: «Смотри, пошла, а дочь у неё шлюха». Другая говорит: «Так у неё же сын». «Ну, пусть всем теперь рассказывает, что это не так», - ответил Буданов*.

Ранее в Госдуме заявили, что высказывания Буданова* о неспособности ВСУ сопротивляться ВС РФ и угрозе краха украинской государственности к лету могут быть намёком на то, что в Киеве зреет переворот. Эти слухи ещё более усилились на фоне того, что мэр украинской столицы Владимир Кличко обратился к Владимиру Зеленскому и обвинил его приближённых в политических интригах, разрушающих баланс власти и местное самоуправление в Киеве