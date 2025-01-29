Царёв объяснил внезапную разговорчивость Кличко шатающимся под Зеленским креслом

Кличко и Порошенко* до сих пор не разорвали только потому, что одного поддерживали немцы, а второго — американцы. Но ни Порошенко, ни Кличко раньше не позволяли себе столь откровенно и жёстко критиковать Зеленского. Теперь позволяют. Помните, как сказал неумирающий классик: «Вчера было рано, завтра будет поздно». Поэтому »сегодня и сейчас». Так и решил Кличко.