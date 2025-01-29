Царёв объяснил внезапную разговорчивость Кличко шатающимся под Зеленским креслом
Военные неудачи ВСУ и лишение поддержки со стороны новой администрации Белого дома развязало языки противникам Владимира Зеленского. На этот факт обратил внимание в беседе с Life.ru экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.
«Кресло под Зеленским шатается, это точно. Политические противники, которые раньше не позволяли себе его критиковать, сейчас открыто его критикуют», — говорит он.
Политический строй современной Украины собеседник Life.ru определил как диктатуру. Под контролем Зеленского и его окружения уже долгое время находятся правоохранительные органы и СМИ, а также Верховная рада, которая, как выразился Царёв, будет откладывать выборы и продлевать военное положение «столько, сколько ему (Зеленскому) нужно».
Кличко и Порошенко* до сих пор не разорвали только потому, что одного поддерживали немцы, а второго — американцы. Но ни Порошенко, ни Кличко раньше не позволяли себе столь откровенно и жёстко критиковать Зеленского. Теперь позволяют. Помните, как сказал неумирающий классик: «Вчера было рано, завтра будет поздно». Поэтому »сегодня и сейчас». Так и решил Кличко.
Олег Царёв
Ранее мэр украинской столицы Владимир Кличко обратился к Владимиру Зеленскому и обвинил его приближённых в политических интригах, разрушающих баланс власти и местное самоуправление в Киеве. А до этого экс-президент Украины Пётр Порошенко*, возглавляющий оппозиционную партию «Европейская солидарность», заявил, что 75% чиновников и депутатов под носом у Зеленского сбежали из Киева на запад страны после начала СВО.
* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
EPA/MICHAEL BUHOLZER, dpa/picture-alliance/Felix Hörhager