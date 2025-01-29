Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается узурпировать власть в Киеве

Новое руководство военной администрации Киева пытается узурпировать власть в городе. Об этом заявил мэр украинской столицы Владимир Кличко, обратившись к Владимиру Зеленскому и обвинив его приближённых в политических интригах, разрушающих баланс власти и местное самоуправление в Киеве.

«Новый начальник КГВА, без военного образования и опыта, заменивший в должности боевых генералов, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов. <...> Это дестабилизирует управление городом и создаёт угрозу жизнеобеспечению столицы. <...> Он пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация — временный орган, занимающийся обороной и безопасностью, а не узурпацией власти», — объявил Кличко в социальных сетях.

Как уточнил градоначальник, новый глава военной администрации препятствует принятию решений по восстановлению повреждённых домов, выплаты компенсаций их жильцам, ремонту инфраструктуры и прочему. Своё публичное обращение Кличко адресовал лично Владимиру Зеленскому.