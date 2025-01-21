Полиция накрыла подпольный бордель с секс-рабынями в доме мэра Киева

В Киеве полицейские задержали участников преступной группы, удерживавших более 30 женщин в помещении развлекательного клуба и заставлявших пленниц оказывать клиентам услуги интимного характера. Заведение располагалось в том же доме, где живёт мэр столицы Незалежной Виталий Кличко. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.





«Установлены организаторы и участники преступной группы, которая организовала торговлю людьми, начиная от организации и администрирования и заканчивая охраной так называемого клуба. Двое из них – иностранцы, которые в прошлом уже отбывали наказание за аналогичные преступления», — говорится в сообщении.

Обвиняемые под видом приглашения девушек на вакансию танцовщиц в клубе принуждали их оказывать клиентам сексуальные услуги. Преступники постоянно контролировали заложниц и оказывали на них давление. В общей сложности в их подпольном учреждении работало свыше 30 женщин.

Местные СМИ заявляют, что «клуб» был обустроен в том же доме, где живёт Виталий Кличко. Количество задержанных сутенёров не разглашается, однако известно, что им предъявлены обвинения по статьям «Торговля людьми», «Сутенёрство или вовлечение лица в занятие проституцией». За это им грозит тюремный срок до 15 лет.