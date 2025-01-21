Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 18:41

Полиция накрыла подпольный бордель с секс-рабынями в доме мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance /

Мэр Киева Виталий Кличко. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance /

В Киеве полицейские задержали участников преступной группы, удерживавших более 30 женщин в помещении развлекательного клуба и заставлявших пленниц оказывать клиентам услуги интимного характера. Заведение располагалось в том же доме, где живёт мэр столицы Незалежной Виталий Кличко. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

  • Бордель. Фото © Полиция Украины
    Бордель. Фото © Полиция Украины
  • Бордель. Фото © Полиция Украины
    Бордель. Фото © Полиция Украины

Бордель. Фото © Полиция Украины

1 / 2

«Установлены организаторы и участники преступной группы, которая организовала торговлю людьми, начиная от организации и администрирования и заканчивая охраной так называемого клуба. Двое из них – иностранцы, которые в прошлом уже отбывали наказание за аналогичные преступления», — говорится в сообщении.

Обвиняемые под видом приглашения девушек на вакансию танцовщиц в клубе принуждали их оказывать клиентам сексуальные услуги. Преступники постоянно контролировали заложниц и оказывали на них давление. В общей сложности в их подпольном учреждении работало свыше 30 женщин.

Местные СМИ заявляют, что «клуб» был обустроен в том же доме, где живёт Виталий Кличко. Количество задержанных сутенёров не разглашается, однако известно, что им предъявлены обвинения по статьям «Торговля людьми», «Сутенёрство или вовлечение лица в занятие проституцией». За это им грозит тюремный срок до 15 лет.

48-летний Кличко хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Формана
48-летний Кличко хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Формана

Ранее Life.ru рассказывал о том, что сын Виталия Кличко Егор-Даниэль выпустился из Лондонской школы экономики и политических наук. Многие жители Украины не прониклись важностью момента и поинтересовались, почему в такое сложное время отпрыск чиновника находится за границей.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Виталий Кличко
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar