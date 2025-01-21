48-летний Кличко хочет вернуться в бокс, чтобы побить рекорд Формана

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко может возобновить спортивную карьеру. Об этом сообщил экс-промоутер бойца Том Лоффлер в эфире Youtube-канала ESNEWS.

Он объяснил, что Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, завоевавшего чемпионский титул в возрасте 45 лет. Украинцу идёт 49-й год.

«Владимир сказал, что будет драться за титул, побьёт рекорд Джорджа Формана. Так что посмотрим. Если кто-то может это сделать, то Владимир сможет. Я не собираюсь говорить за него», — пояснил Лоффлер.

Промоутер при этом уточнил, что боя Владимира Кличко и Александра Усика точно можно не ждать. Бывший чемпион хотел бы выйти в ринг против британца Тайсона Фьюри, но тот недавно объявил о завершении спортивной карьеры.