Фьюри объявил о завершении боксёрской карьеры после двух поражений от Усика

Британский боксёр Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры. Спортсмену 36 лет.

Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tysonfury

«Спасибо, это был настоящий взрыв. Спасибо всем, кто помогал мне на этом пути! С Новым годом», — написал Фьюри на своей странице в Instagram*.

Спортсмен, который свой первый бой провёл в 2008 году, отметил, что наслаждался каждой минутой в боксе, но пришло время закончить.

Тайсон Фьюри по прозвищу Цыганский Король (Gypsy King) выступал в тяжёлой весовой категории. На его 34 победы (24 нокаутом), два поражения и одна ничья в 37 боях. Фьюри — бывший чемпион мира по версиям WBC (2020 — 2024), IBF (2015), WBA (Super) (2015 — 2016), WBO (2015 — 2016), IBO (2015—2016); авторитетного журнала The Ring (2015—2018; 2020—2022). Чемпион Европы по версии EBU (2014). Обладатель наград «Боксёр года» (2015; 2020), «Бой года» (2021), «Возвращение года» (2018), «Раунд года» (2018; 2021), «Апсет года» (2015) по версии журнала The Ring. Занял первое место среди лучших тяжеловесов мира по итогам года по версии BoxRec в 2015, 2018, 2019 годах.

Напомним, в конце прошлого года Александр Усик одержал вторую победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою, который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Реванш продлился всю дистанцию и завершился судейским решением в пользу Усика.