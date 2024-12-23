Боню призвали лишить гражданства России за поддержку украинского боксёра Усика

Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует лишить блогершу Викторию Боню гражданства РФ за то, что она поддерживала украинского боксёра Александра Усика, который зачастую позволяет себе антироссийские заявления. С соответствующей инициативой активист обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«Нужно вносить поправки на законодательном уровне, чтобы за крики, лозунги, поддержку Украины их лишали российского гражданства. Мы не видели, чтобы Валерий Меладзе, Лия Ахеджакова, Боня поддерживали наших бойцов, которые сейчас на передовой. Мы же понимаем, что эти люди своими действиями совершают предательство», — отметил Бородин в беседе с aif.ru.