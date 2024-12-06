«Пора нам поквитаться»: Экс-чемпион мира из США вызвал на бой братьев Кличко
Экс-чемпион мира по боксу Шэннон Бриггс вызвал на бой Виталия и Владимира Кличко
Шэннон Бриггс. Обложка © ИТАР-ТАСС/ Владимир Синдеев
Экс-чемпион мира по боксу Шэнном Бриггс вызвал на бой братьев Владимира и Виталия Кличко. 53-летний американец считает, что сможет справиться с украинцами.
«Я вызываю братьев Кличко на бой; Они столько лет бегали от меня. Пора нам поквитаться», — приводит слова Бриггса ТАСС.
Бриггс предложил Кличко подраться в 2025 году. За свою карьеру американец провёл 68 боёв, одержал 60 побед и потерпел шесть поражений. Также один бой завершился вничью, а ещё один признан несостоявшимся. Последнее поражение Бриггс потерпел от Виталия Кличко в 2010 году в Гамбурге. Украинец тогда в пятый раз защитил титул чемпиона по версии WBC, одолев соперника единогласным судейским решением со счётом 120-105, 120-107, 120-107. Американец объяснил столь разгромный счёт тем, что ещё в первом раунде получил разрыв левого бицепса, но не стал сообщать о травме. В результате, по словам Бриггса, ему пришлось драться левой рукой. Последний на данный момент бой он провёл в 2016 году, взяв верх нокаутом в первом раунде над аргентинцем Эмилио Сарате.
53-летний Виталий Кличко, ныне занимающий пост мэра Киева, в последний раз дрался в 2012 году в Москве против немца Мануэля Чарра, победив техническим нокаутом в четвёртом раунде. Его 48-летний брат Владимир завершил карьеру в 2017 году поражением от британца Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.
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