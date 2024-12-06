«Пора нам поквитаться»: Экс-чемпион мира из США вызвал на бой братьев Кличко

Бриггс предложил Кличко подраться в 2025 году. За свою карьеру американец провёл 68 боёв, одержал 60 побед и потерпел шесть поражений. Также один бой завершился вничью, а ещё один признан несостоявшимся. Последнее поражение Бриггс потерпел от Виталия Кличко в 2010 году в Гамбурге. Украинец тогда в пятый раз защитил титул чемпиона по версии WBC, одолев соперника единогласным судейским решением со счётом 120-105, 120-107, 120-107. Американец объяснил столь разгромный счёт тем, что ещё в первом раунде получил разрыв левого бицепса, но не стал сообщать о травме. В результате, по словам Бриггса, ему пришлось драться левой рукой. Последний на данный момент бой он провёл в 2016 году, взяв верх нокаутом в первом раунде над аргентинцем Эмилио Сарате.