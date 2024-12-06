«Театральная постановка»: Великий чемпион сорвал покровы с блогера, победившего Тайсона

Боксёрские бои американского блогера Джейка Пола являются постановочными. Такое мнение высказал знаменитый филиппинский боксёр, единственный пятикратный линейный чемпион мира в пяти весовых категориях Мэнни Пакьяо.

«Это театральная постановка. Конечно, он неплохо готов. Но то, что происходит в ринге в реальности, — это шоу», — приводит слова Пакьяо ТАСС.

Филиппинец признался, что не стал бы в таком участвовать.