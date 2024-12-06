«Театральная постановка»: Великий чемпион сорвал покровы с блогера, победившего Тайсона
Мэнни Пакьяо назвал театральной постановкой бои блогера Джейка Пола
Джейк Пол против Майка Тайсона. Обложка © ТАСС / AP
Боксёрские бои американского блогера Джейка Пола являются постановочными. Такое мнение высказал знаменитый филиппинский боксёр, единственный пятикратный линейный чемпион мира в пяти весовых категориях Мэнни Пакьяо.
«Это театральная постановка. Конечно, он неплохо готов. Но то, что происходит в ринге в реальности, — это шоу», — приводит слова Пакьяо ТАСС.
Филиппинец признался, что не стал бы в таком участвовать.
Напомним, ранее Джейк Пол победил знаменитого Майка Тайсона единогласным решением судей. Однако любители бокса заподозрили неладное. По их мнению, 58-летний Железный Майк сдерживал себя, чтобы хорошенько не всыпать дерзкому блогеру. На счету 27-летнего Пола 11 побед. Помимо Тайсона, он побеждал экс-чемпионом UFC Андерсона Силву и Тайрона Вудли, бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена и баскетболиста Нейта Робинсона.