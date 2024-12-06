«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 16:14

«Театральная постановка»: Великий чемпион сорвал покровы с блогера, победившего Тайсона

Мэнни Пакьяо назвал театральной постановкой бои блогера Джейка Пола

Джейк Пол против Майка Тайсона. Обложка © ТАСС / AP

Джейк Пол против Майка Тайсона. Обложка © ТАСС / AP

Боксёрские бои американского блогера Джейка Пола являются постановочными. Такое мнение высказал знаменитый филиппинский боксёр, единственный пятикратный линейный чемпион мира в пяти весовых категориях Мэнни Пакьяо.

«Это театральная постановка. Конечно, он неплохо готов. Но то, что происходит в ринге в реальности, — это шоу», — приводит слова Пакьяо ТАСС.

Филиппинец признался, что не стал бы в таком участвовать.

«Что ты сделаешь?»: Бетербиев бросил вызов побившему Тайсона блогеру Полу
«Что ты сделаешь?»: Бетербиев бросил вызов побившему Тайсона блогеру Полу

Напомним, ранее Джейк Пол победил знаменитого Майка Тайсона единогласным решением судей. Однако любители бокса заподозрили неладное. По их мнению, 58-летний Железный Майк сдерживал себя, чтобы хорошенько не всыпать дерзкому блогеру. На счету 27-летнего Пола 11 побед. Помимо Тайсона, он побеждал экс-чемпионом UFC Андерсона Силву и Тайрона Вудли, бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена и баскетболиста Нейта Робинсона.

Никита Никонов
  • Новости
  • Мэнни Пакьяо
  • Майк Тайсон
  • Бокс
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar