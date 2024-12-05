Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон прошёл курс молодого бойца в главке ФСИН

Боксёр из США Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, прошёл курс молодого бойца в отделе специального назначения «Сатурн» в Москве. Во время обучения он сдал все необходимые нормативы, включая прохождение полосы препятствий, сборку и разборку автомата Калашникова, а также продемонстрировал свою физическую подготовку на татами, сообщает пресс-служба ФСИН России.