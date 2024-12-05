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5 декабря, 16:51

Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон прошёл курс молодого бойца в главке ФСИН

Кевин Джонсон прошёл курс молодого бойца в России. Обложка © Telegram / ФСИН России

Кевин Джонсон прошёл курс молодого бойца в России. Обложка © Telegram / ФСИН России

Боксёр из США Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, прошёл курс молодого бойца в отделе специального назначения «Сатурн» в Москве. Во время обучения он сдал все необходимые нормативы, включая прохождение полосы препятствий, сборку и разборку автомата Калашникова, а также продемонстрировал свою физическую подготовку на татами, сообщает пресс-служба ФСИН России.

«Под контролем сотрудников Джонсон выполнил норматив по преодолению полосы препятствий. Кроме того, именитый спортсмен провёл для бойцов открытую тренировку. Он показал свои фирменные удары и отработал наиболее эффективные приёмы», — говорится в сообщении ведомства.

Кевин Джонсон из США прошёл курс молодого бойца в России. Фото © Telegram / ФСИН России

Кевин Джонсон из США прошёл курс молодого бойца в России. Фото © Telegram / ФСИН России

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