Получивший гражданство РФ боксёр Джонсон прошёл курс молодого бойца в главке ФСИН
Кевин Джонсон прошёл курс молодого бойца в России. Обложка © Telegram / ФСИН России
Боксёр из США Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, прошёл курс молодого бойца в отделе специального назначения «Сатурн» в Москве. Во время обучения он сдал все необходимые нормативы, включая прохождение полосы препятствий, сборку и разборку автомата Калашникова, а также продемонстрировал свою физическую подготовку на татами, сообщает пресс-служба ФСИН России.
«Под контролем сотрудников Джонсон выполнил норматив по преодолению полосы препятствий. Кроме того, именитый спортсмен провёл для бойцов открытую тренировку. Он показал свои фирменные удары и отработал наиболее эффективные приёмы», — говорится в сообщении ведомства.
Кевин Джонсон из США прошёл курс молодого бойца в России. Фото © Telegram / ФСИН России
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