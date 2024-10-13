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13 октября, 00:16

«Не лучший бой, но я выиграл»: Бетербиев оценил поединок с Биволом

Российский боксёр Бетербиев считает, что не показал лучшую форму в бою с Биволом

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arturbeterbiev

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arturbeterbiev

Российский боксёр Артур Бетербиев, ставший абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг, заявил, что не проявил свою лучшую форму в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. Об этом он сообщил после окончания боя, состоявшегося в ночь на 13 октября.

«Я сегодня не был хорош, хотел показать себя лучше. Да, это был не лучший бой, но я выиграл. Спасибо Дмитрию за этот бой. Я бил мощнее, попадал сильнее», — заявил Бетербиев.

Сейчас в активе Бетербиева 21 победа (из которых 20 — нокаутом) и ни одного поражения. Для 33-летнего Бивола это первое поражение в карьере, на его счету 23 победы (12 нокаутом).

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Напомним, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на Kingdom Arena в ночь на 13 октября состоялся долгожданный бой двух российских непобеждённых боксёров — Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Победу судейским решением одержал Бетербиев и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,378 кг).

Анатолий Цейко
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