«Не лучший бой, но я выиграл»: Бетербиев оценил поединок с Биволом

Российский боксёр Артур Бетербиев, ставший абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,38 кг, заявил, что не проявил свою лучшую форму в поединке с соотечественником Дмитрием Биволом. Об этом он сообщил после окончания боя, состоявшегося в ночь на 13 октября.

«Я сегодня не был хорош, хотел показать себя лучше. Да, это был не лучший бой, но я выиграл. Спасибо Дмитрию за этот бой. Я бил мощнее, попадал сильнее», — заявил Бетербиев.

Сейчас в активе Бетербиева 21 победа (из которых 20 — нокаутом) и ни одного поражения. Для 33-летнего Бивола это первое поражение в карьере, на его счету 23 победы (12 нокаутом).