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1 января, 15:22

Экс-чемпионка мира по боксу Рагозина стала бабушкой в 48 лет в канун Нового года

Бывшая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина впервые стала бабушкой

Наталья Рагозина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ragozinanatalya_official

Наталья Рагозина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ragozinanatalya_official

Бывшая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина подвела итоги 2024 года и рассказала о радостном событии в своей семье. 48-летняя экс-спортсменка впервые стала бабушкой. У 23-летнего сына Натальи Ивана и его избранницы родилась дочка, которую назвали Майей.

Рагозина поделилась в личном блоге кадрами из роддома, на которых держит новорождённую внучку на руках. Бывшая спортсменка призналась, что статус бабушки сделал её самой счастливой женщиной на свете.

«Итоги 2024 года! Друзья, я стала бабушкой! Добро пожаловать в семью, Майя Ивановна Рагозина! Наше счастье безгранично! Я благодарю тебя, сын, ты сделал меня счастливой! Спасибо, Господи, за всё!», — написала спортсменка в соцсети.

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Молодые люди ведут закрытый образ жизни, поэтому о скором прибавлении в семье Рагозиных не сразу стало известно.

В 2022 году Наталья Рагозина сама стала матерью во второй раз. У неё и её супруга Вадима родилась девочка, которую назвали Настей. Летом 2023 года супруг спортсменки скончался, и она осталась одна с дочкой на руках. Помогал с хлопотами по уходу за малышкой старший сын Иван.

Ольга Сливченко
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