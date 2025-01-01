Экс-чемпионка мира по боксу Рагозина стала бабушкой в 48 лет в канун Нового года
Бывшая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина впервые стала бабушкой
Наталья Рагозина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ragozinanatalya_official
Бывшая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина подвела итоги 2024 года и рассказала о радостном событии в своей семье. 48-летняя экс-спортсменка впервые стала бабушкой. У 23-летнего сына Натальи Ивана и его избранницы родилась дочка, которую назвали Майей.
Рагозина поделилась в личном блоге кадрами из роддома, на которых держит новорождённую внучку на руках. Бывшая спортсменка призналась, что статус бабушки сделал её самой счастливой женщиной на свете.
«Итоги 2024 года! Друзья, я стала бабушкой! Добро пожаловать в семью, Майя Ивановна Рагозина! Наше счастье безгранично! Я благодарю тебя, сын, ты сделал меня счастливой! Спасибо, Господи, за всё!», — написала спортсменка в соцсети.
Молодые люди ведут закрытый образ жизни, поэтому о скором прибавлении в семье Рагозиных не сразу стало известно.
В 2022 году Наталья Рагозина сама стала матерью во второй раз. У неё и её супруга Вадима родилась девочка, которую назвали Настей. Летом 2023 года супруг спортсменки скончался, и она осталась одна с дочкой на руках. Помогал с хлопотами по уходу за малышкой старший сын Иван.