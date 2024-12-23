«У меня челюсть отвисла»: Кудрявцева выдала секрет недавно родившей Федункив

Телеведущая Лера Кудрявцева развеяла слухи о том, что первенец Марины Федункив был рождён суррогатной матерью. Она рассказала, что сама актриса кормит малыша в гримёрке. Телеведущая тут же извинилась за возможно выданный секрет коллеги.

«Пару недель назад мы были с ней на одном проекте, захожу в гримёрку. Клянусь, у меня челюсть [отвисла]. Я не знала, что она кормить сама будет. Марина сцеживает молоко каждые два часа, отправляет ребёнку, замораживает. Марин, прости, если я рассказала», — сказала Кудрявцева в эфире шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.