«У меня челюсть отвисла»: Кудрявцева выдала секрет недавно родившей Федункив
Кудрявцева: Федункив в гримёрке сцеживает молоко для новорождённого сына
Телеведущая Лера Кудрявцева развеяла слухи о том, что первенец Марины Федункив был рождён суррогатной матерью. Она рассказала, что сама актриса кормит малыша в гримёрке. Телеведущая тут же извинилась за возможно выданный секрет коллеги.
«Пару недель назад мы были с ней на одном проекте, захожу в гримёрку. Клянусь, у меня челюсть [отвисла]. Я не знала, что она кормить сама будет. Марина сцеживает молоко каждые два часа, отправляет ребёнку, замораживает. Марин, прости, если я рассказала», — сказала Кудрявцева в эфире шоу «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.
Напомним, что в конце ноября 53-летняя Марина Федункив рассказала, что впервые стала матерью. Артистка родила сына от молодого мужа Стефано Маджи. Она заявила, что сделала это сама, без помощи суррогатной матери. Для этого актриса бросила курить, исключила из своей жизни алкоголь, а также занялась оздоровлением организма. При этом многие специалисты сомневаются в правдивости слов Федункив.
VK / fedunkiv_m