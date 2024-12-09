Марина Федункив раскрыла, как изменилась её жизнь после рождения первенца
Марина Федункив заявила, что уже вернулась к работе после рождения ребёнка
Марина Федункив с мужем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv
Марина Федункив долгое время скрывала свою беременность и не подтверждала слухи. Когда журналисты пытались узнать о грядущем пополнении в семье, актриса отвечала, что «до старости рожают только собаки и она». Коллеги и поклонники также были удивлены, когда узнали о её интересном положении.
Тем не менее в одном из эфиров шоу Павла Воли актриса всё же косвенно подтвердила, что действительно ожидает ребёнка. Многие также заметили, что её фигура сильно изменилась. В конце ноября источник из её близкого окружения сообщил, что радостное событие действительно состоялось ещё в октябре. Позднее сама артистка подтвердила информацию и заявила, что роды прошли естественным путём.
Супруг Федункив, Стефано Маджи, вместе с женой тщательно готовились к этому важному моменту. Пара не теряла надежды на естественное зачатие, но не исключала и других вариантов. В результате у них родился сын, которого уже успели крестить. Особо значимым моментом стало то, что крестным отцом малыша стал известный певец Филипп Киркоров. Имя ребёнка актриса решила пока не раскрывать, однако уточнила, что оно будет интернациональным.
Федункив объяснила своё стремление сохранить конфиденциальность тем, что она верит в плохую энергетику. В одном из интервью, отвечая на вопросы журналистов, она призналась, что не раскрывает подробности своей личной жизни, потому что чувствует, как это может отразиться на её благополучии и безопасности.
Несмотря на радостное событие, Федункив не стала надолго уходить в декрет и уже вернулась к работе. Она продолжает заботиться о своём ребёнке и носит с собой необходимые гаджеты для кормления. Актриса поделилась, что пока не намерена приучать малыша к смеси, хотя признаёт, что если возникнет такая необходимость, его переведут на искусственное вскармливание.
Не обошлось и без изменений в её райдере, поскольку актриса кормит ребёнка грудью. В связи с этим ей пришлось исключить многие продукты из рациона, чтобы избежать возможной аллергической реакции у малыша. «Столько опасений, столько страхов, но если ты знаешь, что с тобой рядом есть люди, которые тебя поддерживают, даже можно не переживать», — поделилась артистка в интервью на шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Напомним, что 27 ноября Марина Федункив рассказала, что впервые стала матерью. Артистка родила сына от молодого мужа Стефано Маджи. Она заявила, что сделала это сама, без помощи суррогатной матери. Для этого знаменитость бросила курить, исключила из своей жизни алкоголь, а также занялась оздоровлением организма. Однако акушер-гинеколог усомнилась в правдивости слов Федункив. Врач, опираясь на свою практику, заявила, что в 53 года самостоятельно забеременеть и родить ребёнка невозможно. Доктор заподозрила, что семейная пара могла обратиться за помощью к сурмаме, хотя Федункив это отрицает.