«Не напутанила»: Зверев высказался о поздних родах Федункив

Стилист Сергей Зверев прокомментировал новость о том, что 53-летняя актриса Марина Федункив впервые стала мамой. Шоумен искренне порадовался за звезду «Реальных пацанов», заявив, что это большое счастье, когда дети рождаются в любви.

Однако Зверев не смог обойти стороной немолодой возраст актрисы. Он искренне удивился, что она решилась рожать в таком возрасте.

«Рожать никогда не поздно. Тётка старородящая. Это осознанно. Не то что напутанила и по залёту... Долгожданные дети, такая радость», — отметил Зверев в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.