«Не напутанила»: Зверев высказался о поздних родах Федункив
Сергей Зверев назвал 53-летнюю Федункив «старородящей тёткой»
Сергей Зверев и Марина Федункив. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, Владимир Гердо
Стилист Сергей Зверев прокомментировал новость о том, что 53-летняя актриса Марина Федункив впервые стала мамой. Шоумен искренне порадовался за звезду «Реальных пацанов», заявив, что это большое счастье, когда дети рождаются в любви.
Однако Зверев не смог обойти стороной немолодой возраст актрисы. Он искренне удивился, что она решилась рожать в таком возрасте.
«Рожать никогда не поздно. Тётка старородящая. Это осознанно. Не то что напутанила и по залёту... Долгожданные дети, такая радость», — отметил Зверев в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.
Напомним, 27 ноября Марина Федункив рассказала, что впервые стала матерью. Артистка родила сына от молодого мужа Стефано Маджи. Она заявила, что сделала это сама, без помощи суррогатной матери. Для этого знаменитость бросила курить, исключила из своей жизни алкоголь, а также занялась оздоровлением организма. Однако акушер-гинеколог усомнилась в правдивости слов Федункив. Врач, опираясь на свою практику, заявила, что в 53 года самостоятельно забеременеть и родить ребёнка невозможно. Доктор заподозрила, что семейная пара могла обратиться за помощью к сурмаме, хотя Федункив это отрицает.