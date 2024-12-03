«Глаз горит»: Сваха объяснила, почему Федункив решила родить от молодого мужа

Актриса Марина Федункив вновь удивила поклонников. В 2024 году она стала матерью, родив первенца от итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который моложе её на 13 лет. Это событие стало настоящей сенсацией, учитывая возраст актрисы. В беседе с порталом «Страсти» сваха Анна Осипова высказала своё мнением по этому поводу.

Марина завоевала сердца зрителей благодаря роли в сериале «Реальные пацаны». Её путь к славе не был простым: она успела поработать в разных профессиях, прежде чем стать звездой. Однако личная жизнь актрисы долгое время оставалась неустроенной. Первые два брака оказались неудачными: один муж был неверным, другой — с зависимостями. Это заставило Марину сосредоточиться на карьере и временно оставить мечты о семье.

Но в 2021 году судьба преподнесла ей сюрприз: она вышла замуж за Стефано Маджи. Их отношения вызвали много обсуждений, но сваха Анна Осипова уверена, что их союз основан на истинной любви и взаимопонимании. Стефано увидел в Марине не только красивую женщину, но и человека с большим сердцем и искромётным юмором. Эти качества, по мнению Осиповой, важнее внешней красоты и молодости.

«Что бы ни говорили злые языки, стоит только посмотреть, как расцвела Марина рядом с молодым мужем. Становится очевидным, что она счастлива в этих отношениях: она похудела, похорошела, глаз горит, а так может выглядеть только счастливая и любимая женщина», — отметила Осипова. Итальянцы, по словам свахи, ценят внутреннюю красоту, которой Марине не занимать.

Решение родить в 53 года стало для актрисы исполнением давней мечты. «Мечты должны сбываться», — говорят те, кто верит в сказку. Марина оказалась одной из таких мечтательниц, и её история вдохновляет многих женщин не бояться следовать за своими желаниями, несмотря на возраст и общественное мнение.