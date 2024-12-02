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2 декабря, 13:59

Марина Федункив крестила новорождённого сына и рассекретила своего кума

Марина Федункив. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

Марина Федункив. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marina_phedunkiv

53-летняя актриса и звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив недавно впервые стала мамой, что стало неожиданностью для многих. Она родила сына от итальянского бизнесмена Стефано Маджи, с которым состоит в браке с 2021 года. Несмотря на возраст, Федункив смогла родить самостоятельно, хотя ранее с мужем рассматривали и другие варианты, включая усыновление. О том, что актриса впервые вышла в свет после родов, сообщает «СтарХит».

Марина тщательно скрывала свою беременность, объясняя это желанием избежать негативной энергетики и излишнего внимания. Она отметила: «Я верю, что есть плохая энергетика. Я в таком возрасте, что, как говорится, на воду дуешь уже. <...> Столько опасений, столько страхов. Но ты знаешь, что с тобой есть люди, которые тебя поддерживают». Перед беременностью актриса отказалась от вредных привычек и сократила рабочие нагрузки, консультируясь с различными специалистами.

Марина Федункив кормит ребёнка грудью, планируя в будущем перейти на смесь. Она тщательно следит за своим питанием, исключая аллергены, чтобы обеспечить малыша всеми необходимыми питательными веществами и поддержать его здоровье. Актриса признаётся, что многое делает интуитивно, полагаясь на собственные ощущения и советы специалистов.

Федункив подчёркивает важность поддержки близких в этот период. Её супруг Стефано и няня активно помогают ей в уходе за ребёнком. Коллеги и команда проекта, в котором она участвует, также стараются выстроить удобный график, чтобы Марина могла больше времени уделять сыну.

На презентации клипа Филипп Киркоров подтвердил, что стал крестным отцом сына Федункив. «Вот я папа крёстный». Марина рассказала, что уже провела таинство крещения, но имя малыша пока не раскрывает. Она отметила, что оно интернациональное.

После рождения сына Марина не стала брать декретный отпуск и продолжает активно участвовать в светской жизни. Недавно она появилась на премьере клипа Филиппа Киркорова «Чёрная пантера», где играла одну из ролей.

Акушер рассказал, можно ли (и стоит ли) забеременеть после 50 лет по примеру Марины Федункив
Акушер рассказал, можно ли (и стоит ли) забеременеть после 50 лет по примеру Марины Федункив

Ранее Марина Федункив, Лера Кудрявцева и ещё несколько отечественных звёзд продемонстрировали, что материнство возможно и после 40 лет. Эти женщины не побоялись преодолеть стереотипы и стать мамами в зрелом возрасте, вдохновив своих поклонников на смелые шаги.

Валентина Раппопорт
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