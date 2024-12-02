Марина Федункив крестила новорождённого сына и рассекретила своего кума

53-летняя актриса и звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив недавно впервые стала мамой, что стало неожиданностью для многих. Она родила сына от итальянского бизнесмена Стефано Маджи, с которым состоит в браке с 2021 года. Несмотря на возраст, Федункив смогла родить самостоятельно, хотя ранее с мужем рассматривали и другие варианты, включая усыновление. О том, что актриса впервые вышла в свет после родов, сообщает «СтарХит».

Марина тщательно скрывала свою беременность, объясняя это желанием избежать негативной энергетики и излишнего внимания. Она отметила: «Я верю, что есть плохая энергетика. Я в таком возрасте, что, как говорится, на воду дуешь уже. <...> Столько опасений, столько страхов. Но ты знаешь, что с тобой есть люди, которые тебя поддерживают». Перед беременностью актриса отказалась от вредных привычек и сократила рабочие нагрузки, консультируясь с различными специалистами.

Марина Федункив кормит ребёнка грудью, планируя в будущем перейти на смесь. Она тщательно следит за своим питанием, исключая аллергены, чтобы обеспечить малыша всеми необходимыми питательными веществами и поддержать его здоровье. Актриса признаётся, что многое делает интуитивно, полагаясь на собственные ощущения и советы специалистов.

Федункив подчёркивает важность поддержки близких в этот период. Её супруг Стефано и няня активно помогают ей в уходе за ребёнком. Коллеги и команда проекта, в котором она участвует, также стараются выстроить удобный график, чтобы Марина могла больше времени уделять сыну.

На презентации клипа Филипп Киркоров подтвердил, что стал крестным отцом сына Федункив. «Вот я папа крёстный». Марина рассказала, что уже провела таинство крещения, но имя малыша пока не раскрывает. Она отметила, что оно интернациональное.

После рождения сына Марина не стала брать декретный отпуск и продолжает активно участвовать в светской жизни. Недавно она появилась на премьере клипа Филиппа Киркорова «Чёрная пантера», где играла одну из ролей.