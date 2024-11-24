Федункив, Кудрявцева и ещё 5 отечественных звёзд, кто не побоялся родить после 40

Современная медицина и изменившиеся социальные реалии позволяют женщинам становиться мамами намного позже, чем это было принято ранее. Многие знаменитости стали яркими примерами того, что рождение ребёнка после 40 лет — это вполне реальная возможность. Кто из российских знаменитостей не побоялся попасть под осуждение общества и познал счастье материнства после 40 лет?

Марина Федункив

Марина Федункив родила в 50 лет. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

В 50 лет актриса Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе её на 13 лет. Свадьба вызвала много пересудов, включая слухи о том, что Стефано может быть альфонсом, заинтересованным только в деньгах актрисы. Однако со временем эти домыслы были опровергнуты. После свадьбы Федункив заявила о своём желании родить ребёнка самостоятельно.

В июле 2024 года стали известны слухи о её беременности, которые появились из новостей с площадки реалити-шоу «Первые на деревне»; актриса находилась на шестом месяце. Эта информация была подтверждена её близкими. В ноябре СМИ сообщили, что супруги стали родителями ещё в октябре, но стараются держать этот факт в тайне от общества.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева в третий раз стала мамой в 46 лет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В 2018 году имя Леры Кудрявцевой активно обсуждалось в прессе. Телеведущая была замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который к тому же был почти равен по возрасту её сыну Жану от первого брака. Важным событием стало известие о беременности 46-летней певицы, что вызвало бурные реакции и завистливые комментарии со стороны общества. Несмотря на все оскорбления и негативные отзывы, Лера не обращала на это внимания. В августе Кудрявцева родила дочь Марию.

Мария Порошина

Актриса Мария Порошина родила, когда ей было уже за 40 лет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В 42 года Мария Порошина стала матерью в четвёртый раз, родив дочь Глафиру от гражданского супруга Ильи Древнова. У пары также есть две дочери — Аграфена и Серафима. От предыдущего брака с Гошей Куценко у Порошиной есть старшая дочь Полина. Осенью 2018 года актриса шокировала поклонников новостью о пятой беременности. Однако в этот раз отцом ребёнка оказался не Илья Древнов. В СМИ также распространяли слухи, что отцом является коллега Марии в театре Ярослав Бойко. Но Порошина опровергла эти слухи, а настоящее имя отца так и не раскрыла.

Светлана Пермякова

Светлана Пермякова и беременность после 40 лет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

История Светланы Пермяковой похожа на российский сериал. Желание стать мамой пришло к актрисе в 25 лет, но подходящего партнёра она долго не могла найти. В 35 лет вышла замуж за Евгения Бодрова, директора арт-клуба, но брак продлился всего лишь месяц. Позже Светлана встретила Максима Скрябина, ответственного молодого человека, который стал её директором. Несмотря на разницу в возрасте в 19 лет, между ними возникла близость, и Светлана забеременела. В итоге в 40 лет она стала мамой дочки по имени Варя. Несмотря на непростые отношения, Светлана и Максим остаются друзьями.

Эвелина Блёданс

Кто из звёзд отважился родить после 40: Эвелина Блёданс. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Эвелина Блёданс, актриса и телеведущая, стала матерью 1 апреля 2012 года, а через четыре дня ей исполнилось 43 года. Рождение сына Сёмы с особенностями стало для актрисы значимым событием, которое изменило её жизнь и взгляды на мир. Эвелина, пережив множество эмоций и сложностей, решила направить свои силы на помощь другим родителям, оказавшимся в аналогичной ситуации, чтобы поддержать их и поделиться опытом, который она приобрела.

Виктория Макарская

Многодетная мама Виктория Макарская планирует рожать до 50 лет. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Виктория Макарская после 13 лет ожидания и безуспешных попыток родила дочь Машу в 38 лет, а спустя четыре года — сына Ивана. Певица называет детей «намоленными» и планирует родить ещё одного ребёнка до 50 лет.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте родила третьего ребёнка в 40 лет. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В 2005 году певица и дочь Аллы Борисовны Пугачёвой вышла замуж за Михаила Земцова. Но на тот момент Кристина Орбакайте и не задумывалась о детях, ведь у неё уже были 14-летний Никита Пресняков и 8-летний Дени Байсаров. Однако с течением времени Орбакайте поняла, что снова хочет стать мамой. «Мне было 40, но стоило лишь пожелать, и моя мечта осуществилась», — рассказывает она, отметив, что в 2012 году родила дочку Клавдию.