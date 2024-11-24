Актёр из «Кармелиты» объяснил, почему уже больше 20 лет не общается со старшими сыновьями

Актёр Денис Матросов поделился, что не общается со своими старшими детьми уже 20 лет. После их рождения его гражданская жена Людмила уехала с ними в другой город и поселилась в комнате, предоставленной театром. По его мнению, экс-возлюбленная надеялась таким образом получить квартиру от учреждения.

«В итоге она увозит детей в другой город, к бабушке и дедушке в Севастополь. Буквально пять дней прошло, и меня обвинили в рукоприкладстве. Все деньги, которые я зарабатывал, я отдавал детям, на год я приехал к ним с тортиками, вышел её отец и полез со мной драться со словами: «Ты что, подлец, приехал? Хоть бы конфеты за это время им купил», — сказал Матросов в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Актёру все же удалось поговорить с отцом своей жены и встретиться с мальчишками, однако Людмила шокировала его сказав, что дети не от него. Позже она отправила их в интернат на пятидневку. Актёр хотел провести ДНК-тест, но без разрешения экс-возлюбленной сделать это было невозможно. Когда мальчикам исполнилось три года, супруга заявила Матросову, что в её жизни появился другой мужчина, которого дети называют папой. После этого актёр решил больше не вмешиваться в их жизнь и ушёл. С тех пор прошло 20 лет, и хотя артист пытался связаться с подросшими сыновьями, они не отвечали на сообщения.