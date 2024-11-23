«Рано ещё»: Эммануил Виторган в преддверии 85-летия сделал заявление о завещании

Известный российский актер Эммануил Виторган поделился своим взглядом на вопрос составления завещания. На церемонии вручения премии «Лидеры Эпохи. Искусство и культура», проходившей в Москве, 85-летний артист заявил NEWS.ru, что пока не задумывался о распределении своего имущества между наследниками.

«Мне всего лишь ещё 85, так что рано ещё о завещании задумываться», — прокомментировал Виторган.

Тема завещания Виторгана стала актуальной на фоне разбирательств вокруг наследства заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Светличная, скончавшаяся в возрасте 84 лет, ранее заявляла о намерении оставить своё имущество «хорошим людям», а не семье. Этот случай вызвал интерес к вопросу наследования среди коллег и поклонников.

Несмотря на преклонный возраст, Виторган полон жизненных сил и энергии, которые ему придают его маленькие дети. В третьем браке с Ириной Млодик у актера родились две дочери: Этель и Клара. Девочки появились на свет благодаря суррогатному материнству, и Виторган признаётся, что позднее отцовство приносит ему особую радость. В молодости он был занят съёмками и не мог уделять столько времени семье, сколько может сейчас.

Виторган был трижды женат. От первой жены, Тамары Румянцевой, у него есть дочь Ксения. Во втором браке с Аллой Бартер у него родился сын Максим, также ставший известным актером. Нынешняя супруга, Ирина, младше Виторгана на 23 года, и именно с ней он нашел гармонию в семейной жизни.

Виторган продолжает активно работать и участвовать в культурных мероприятиях, что подтверждает его оптимистичный настрой и нежелание пока задумываться о завещании.