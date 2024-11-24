Экс-фронтмен «Лесоповала» продал квартиру и передал вырученные деньги на СВО

Российский музыкант, бывший солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк продал свою квартиру, а полученные деньги направил в помощь бойцам спецоперации. Об этом рассказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«У нас есть артисты, которые находятся в зоне СВО, ездят помогать, дают концерты и с них отправляют именно туда. Пример, есть бывший солист группы «Лесоповал». Сергей Куприк — ни у кого не просит деньги, зарабатывает и часть гонорара тратит именно на фронт», — сообщил Бородин «Царьграду».

Политик утверждает, что именно таким артистам, как Куприк, государству и следует помогать вместо траты денег на контракты с плеядой представителей российского шоу-бизнеса. Бородин заявил, что Куприк «не вылезает из зоны СВО». По его словам, он минимум дважды в месяц ездит в ДНР, привозя с собой гуманитарную помощь.

«Я не поленился, вышел на него, спросил: может быть, какая-то там акция от государства и вас как медийное лицо задействуют? Нет, говорит, я продал недвижимость и ровно половину денег, которые зарабатываю на корпоративах, трачу туда. Вот это, я считаю, настоящий патриотизм, такие люди заслуживают большого уважения», — поделился политик.