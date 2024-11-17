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17 ноября, 14:46

Бывает страшно: Родион Газманов рассказал о выступлениях на фронте

Родион Газманов признался, что иногда ему страшно при выступлениях на фронте

Родион Газманов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / rodder13

Родион Газманов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / rodder13

Певец Родион Газманов регулярно ездит с выступлениями на фронт, чтобы поддержать бойцов ВС РФ. Музыкант признался, что во время этих концертов иногда испытывает страх. По его словам, у каждого артиста своя мотивация отправиться в зону боевых действий.

«Для кого-то это желание поддержать наших ребят там, для кого-то это желание что-то сделать для своей страны. Я знаю людей, которые туда рвутся, потому что им хочется увидеть своими глазами то, что там происходит, окунуться в эту фронтовую жизнь», — отметил Газманов в эфире радио «Комсомольская правда».

Он полагает, что решение звёзд отправиться выступать на фронте нельзя объяснить логикой. По мнению певца, что-то изнутри подсказывает его коллегам, что нужно поддержать защитников Родины.

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Ранее Родион Газманов рассказал, при каком условии поедет на СВО «с автоматом, а не с микрофоном». Певец не исключил, что может отправиться на фронт в качестве солдата.

Борис Эльфанд
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