Бывает страшно: Родион Газманов рассказал о выступлениях на фронте

Певец Родион Газманов регулярно ездит с выступлениями на фронт, чтобы поддержать бойцов ВС РФ. Музыкант признался, что во время этих концертов иногда испытывает страх. По его словам, у каждого артиста своя мотивация отправиться в зону боевых действий.

«Для кого-то это желание поддержать наших ребят там, для кого-то это желание что-то сделать для своей страны. Я знаю людей, которые туда рвутся, потому что им хочется увидеть своими глазами то, что там происходит, окунуться в эту фронтовую жизнь», — отметил Газманов в эфире радио «Комсомольская правда».

Он полагает, что решение звёзд отправиться выступать на фронте нельзя объяснить логикой. По мнению певца, что-то изнутри подсказывает его коллегам, что нужно поддержать защитников Родины.