Сын Газманова раскрыл, при каком условии поедет на СВО "с автоматом, а не с микрофоном"
Родион Газманов не исключил, что может отправиться на фронт в качестве солдата
Сын народного артиста России Олега Газманова, певец и музыкант Родион Газманов не исключил для себя возможности отправиться в зону СВО уже в качестве солдата, правда, этот сценарий скорее близок к апокалиптическому. На эту тему он порассуждал в интервью "Абзац Медиа".
Газманов признался, что ему трудно вообразить себя на фронте, поскольку соответствующего опыта у него нет. Он не стал заниматься бравадой на этом фоне, строя из себя бойца.
"Если я сейчас скажу, что готов взять автомат, пойти защищать Родину, не знаю, сам бы себе поверил или нет, потому что у любого человека есть инстинкт самосохранения. Я думаю, что в ситуации, когда люди моей квалификации должны будут встать под ружьё, этой планете останется существовать несколько дней", — констатировал он.
Газманов добавил, что в зоне боевых действий он принесёт своей стране больше пользы с микрофоном, чем с автоматом. Но если решится по-другому, сценария бегства он, судя по всему, не рассматривает.
"Значит, придётся брать в руки автомат", — развёл руками сын народного артиста.
А ранее Газманов-старший дал интервью Life.ru. Он рассказал, как 50 тысяч жителей Донецка пели на концерте хором его песни, и ответил на вопрос о том, различаются ли настроения жителей Донбасса и других регионов, где певец выступал в ходе вооружённых конфликтов. Газманов добавил, что про любовь у него больше, чем про есаулов. По его словам, про любовь писать гораздо проще, поэтому многие исполнители сейчас заняли эту нишу, а желающих создавать патриотические композиции, которые бы уже с первых нот брали за душу, становится всё меньше.