Сын Газманова раскрыл, при каком условии поедет на СВО "с автоматом, а не с микрофоном"

Сын народного артиста России Олега Газманова, певец и музыкант Родион Газманов не исключил для себя возможности отправиться в зону СВО уже в качестве солдата, правда, этот сценарий скорее близок к апокалиптическому. На эту тему он порассуждал в интервью "Абзац Медиа".

Газманов признался, что ему трудно вообразить себя на фронте, поскольку соответствующего опыта у него нет. Он не стал заниматься бравадой на этом фоне, строя из себя бойца.

"Если я сейчас скажу, что готов взять автомат, пойти защищать Родину, не знаю, сам бы себе поверил или нет, потому что у любого человека есть инстинкт самосохранения. Я думаю, что в ситуации, когда люди моей квалификации должны будут встать под ружьё, этой планете останется существовать несколько дней", — констатировал он.

Газманов добавил, что в зоне боевых действий он принесёт своей стране больше пользы с микрофоном, чем с автоматом. Но если решится по-другому, сценария бегства он, судя по всему, не рассматривает.

"Значит, придётся брать в руки автомат", — развёл руками сын народного артиста.