Сын Кличко похвастался достижениями — и снова не на фронте
Сын Кличко получил диплом Лондонской школы экономики и политических наук
Сын Кличко с матерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_yegorova
Сын Виталия Кличко Егор-Даниэль окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. Об этом сообщила, экс-жена мэра Киева Наталья Егорова.
Сын Кличко с матерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_yegorova
У бывших супругов есть трое детей: Егор-Даниэль, Максим-Александр и Елизавета-Виктория, которые живут за границей. Егорова сама находится в Германии.
Информация о «забугорном» дипломе вызвала бурю недовольства среди простых украинцев — они не понимают, почему сын известного чиновника находится за пределами страны, а не участвует в боях на фронте. Некоторые опасаются, что после завершения СВО сын Кличко может вернуться на родину и с помощью отца занять выгодную должность в администрации Киева.
К слову, пока Егор-Даниэль пил на перемене кофе в Starbucks и ел знаменитые фиш-энд-чипс, его ровесники-соотечественники шли на бой под руководством киевского режима, за который так радеет Кличко-старший. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что с начала СВО ВСУ потеряли примерно 1 миллион человек, а также лишились около 20 тысяч танков и бронетехники.