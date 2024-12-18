Сын Кличко похвастался достижениями — и снова не на фронте

Сын Виталия Кличко Егор-Даниэль окончил Лондонскую школу экономики и политических наук. Об этом сообщила, экс-жена мэра Киева Наталья Егорова.

Сын Кличко с матерью. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalia_yegorova

У бывших супругов есть трое детей: Егор-Даниэль, Максим-Александр и Елизавета-Виктория, которые живут за границей. Егорова сама находится в Германии.

Информация о «забугорном» дипломе вызвала бурю недовольства среди простых украинцев — они не понимают, почему сын известного чиновника находится за пределами страны, а не участвует в боях на фронте. Некоторые опасаются, что после завершения СВО сын Кличко может вернуться на родину и с помощью отца занять выгодную должность в администрации Киева.