Боксёр, мэр Киева Виталий Кличко «болен на голову». Об этом рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв, отвечая на вопрос журналиста Life.ru на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) о спортивном братстве и своём желании в случае необходимости помочь градоначальнику,

Умар Кремлёв — о желании помочь Виталию Кличко. Видео © Life.ru

«Он на голову больной просто. Ему отбили [голову]», — заключил Кремлёв.