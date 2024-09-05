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5 сентября, 05:25

«Он на голову больной»: Кремлёв коротко обозначил Life.ru своё отношение к Кличко

Умар Кремлёв назвал Виталия Кличко «больным на голову»

Умар Кремлёв и Виталий Кличко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Евгений Реутов, Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Виталий Кличко

Умар Кремлёв и Виталий Кличко. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Евгений Реутов, Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Виталий Кличко

Боксёр, мэр Киева Виталий Кличко «болен на голову». Об этом рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв, отвечая на вопрос журналиста Life.ru на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) о спортивном братстве и своём желании в случае необходимости помочь градоначальнику,

Умар Кремлёв — о желании помочь Виталию Кличко. Видео © Life.ru

«Он на голову больной просто. Ему отбили [голову]», — заключил Кремлёв.

Кличко, засучив рукава, готовится к возвращению украинских беженцев
Кличко, засучив рукава, готовится к возвращению украинских беженцев

Напомним, сейчас Виталий Кличко закончил спортивную карьеру и занял пост мэра Киева. Что касается его управленческих навыков, то недавно в столице Украины снесли древнюю историческую усадьбу Зеленских, хотя градоначальник пытается снять с себя ответственность.

Николай Рюмин
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